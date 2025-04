Mistermovie.it - In Italia Shore “c’è un gay represso nel cast”, l’accusa social dove interviene Drago

Leggi su Mistermovie.it

Un breve video pubblicato su TikTok ha innescato un acceso dibattito online. Come riporta il quotidiano Biccy, un utente, ha lanciato: ci sarebbe un ragazzo gayneldella seconda stagione di. Secondo chi ha pubblicato il contenuto, “la comunità gay è tutta connessa” e quindi “la verità verrà fuori”. Le allusioni sono state subito collegate a un concorrente che in passato frequentava locali LGBTQ+ molto noti, come il Muccassassina, ma che ora si mostra in TV come sciupafemmine.Il Video su TikTok, inc'è un gayprende posizioneA sentirsi toccato da queste insinuazioni è stato, che ha reagito con un lungo sfogo sui. Nella sua risposta, ha contestato l’atteggiamento accusatorio, puntando il dito contro chi si diverte a fare speculazioni su qualcosa di così personale come l’orientamento sessuale.