James Cameron e l' IA | Non si tratta di dimezzare il personale ma di raddoppiare la velocità

James Cameron, al lavoro su Avatar 3: Fire and Ash, spiega come l'Intelligenza Artificiale dovrebbe essere messa al servizio del cinema ricco di effetti visivi, che ama da sempre. Comingsoon.it - James Cameron e l'IA: "Non si tratta di dimezzare il personale, ma di raddoppiare la velocità" Leggi su Comingsoon.it Entrato mesi fa nel consiglio di amministrazione di Stability AI, il regista, al lavoro su Avatar 3: Fire and Ash, spiega come l'Intelligenza Artificiale dovrebbe essere messa al servizio del cinema ricco di effetti visivi, che ama da sempre.

