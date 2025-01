Iodonna.it - L'attrice colombiana comincia a non poterne più della talentuosa collega, sempre pronta a "sfilarle di mano" i premi più ambiti

Un siparietto che ha fatto sorridere tutti ha rubato la scena ai Golden Globes 2025: Sofia Vergara, con la sua consueta ironia, ha reagito in modo teatrale alla vittoria di Jodie Foster come migliorin una miniserie o film per la televisione. L’episodio, già diventato virale, ha illuminato una serata diazioni con una nota di leggerezza e competizione scherzosa, incarnando l’essenza del glamour e dell’umorismo hollywoodiano. Golden Globes 2025, i look più belli sul tappeto rosso guarda le foto Sofia Vergara, il “no” teatrale alla vittoria di Jodie FosterQuando i presentatori Seth Rogen e Catherine O’Hara hanno annunciato il nome di Jodie Foster come vincitrice per True Detective: Night Country, Sofia Vergara, nominata per il ruolospietata narcotrafficante Griselda di Netflix, non ha trattenuto la sua reazione.