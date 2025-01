Secoloditalia.it - Acca Larenzia: la vergogna è il fallimento della giustizia, non il ricordo delle vittime

Leggi su Secoloditalia.it

Da semplice cittadino ho maturato una convinzione sulle polemiche che accompagnano ogni ricorrenzastrage di via. Un civile dibattito risulterebbe più utiledistruzione di una targa commemorativa. I temi da affrontare non mancano. Il primo di essi riguarda senz’altro il.Gli assassini del 7 gennaio 1978 girano impuniti per Roma. La magistratura non è stata in grado d’individuarli. Un dato di oggettiva gravità che non si può ignorare. Anni di ricerche mi hanno portato a escludere l’esistenza dei famigerati misteri che nel nostro Paese taluni amano fantasticare. Si trattò invece dell’azione criminale concepita da un ambiente marginale dell’estrema sinistra, ossessionato dall’antifascismo militante. Rozzi macellai che uccisero secondo la logica dello “spontaneismo armato”.