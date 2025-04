Lapresse.it - Report Polizia Criminale: da inizio anno 17 donne uccise

Sono 17 leda, di queste sono 10 le vittime di femminicidio, ammazzate da ex o partner. È quanto emerge daltrimestrale della Direzione centrale della, del Dipartimento della Pubblica sicurezza sugli omicidi volontari commessi nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 marzo 2025.Analizzando gli omicidi del periodo sopra indicato, rispetto a quelli commessi nell’analogo periodo dell’precedente, emerge che il numero degli eventi è in diminuzione, da 80 a 57 (-29%), come è in calo il numero delle vittime di genere femminile, che da 26 scendono a 17 (-35%). I delitti commessi in ambito familiare/affettivo, frilevare un decremento sia nel numero di eventi da 38 a 25 (-34%), che nel numero delle vittime di genere femminile che da 23 passano a 14 (-39%).