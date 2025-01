Lapresse.it - Supercoppa italiana, Inzaghi: “Inter in campo per vincere, no rischi per Thuram”

Leggi su Lapresse.it

sarebbe importantissimo, sarebbe la quartaconsecutiva e la terza qui a Riyadh. Nelle ultime due stagioni ha ancora più valore, perchédue partite in quattro giorni è ancora più difficile. Sappiamo che domani troviamo un avversario del nostro stesso valore e con la stessa voglia di”. Così l’allenatore dell’Simonenella conferenza stampa alla vigilia della finale dicontro il Milan, in programma domani sera a Riyadh in Arabia Saudita. “Noi proveremo a mettere tutto in, sapendo che di fronte troveremo una squadra organizzata e di qualità”, ha aggiunto.“? Vediamo come andrà l’allenamento di oggi, ma quando torneremo avremo sei partite in 18 giorni e non prenderemo“, ha dichiarato il tecnico nerazzurro. Nel Milan potrebbe invece mancare Rafa Leao.