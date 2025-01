Ilrestodelcarlino.it - Rocca in festa: nel 2024 sono nati 14 bambini

"Nulla è più bello di una nuova vita: è una gioia per la famiglia, è unaper la comunità". Con questo slogan, il sindaco diSan Casciano, Marco Valenti, ha accolto ieri mattina nel teatro comunale i 14nel, accompagdai loro genitori, sorelline e fratellini, nonché molti nonni, tutti commossi enti, in occasione della ‘Giornata del neonato’ o ‘deinell’ultimo anno’ ovvero nel. "Abbiamo istituito questa– ha spiegato il sindaco Valenti – per festeggiare le nuove nascite insieme alle famiglie e per dare il benvenuto nella nostra comunità alle bambine enel. E 14un bel numero, coi tempi d’inverno demografico che corriamo". Prima di donare loro una pergamena di benvenuto, un bavaglino personalizzato, una cartolina dei comuni dell’Unione con tutte le indicazioni per una buona crescita deie un alberello da piantare, il sindaco ha ricordato ai genitori il compito educativo di crescere "buoni cittadini nella comunità, come la comunità fa di tutto per crescere buoni cittadini, attraverso i servizi (asilo nido, due scuole dell’infanzia, scuola primaria e scuola media, con ancora tutte le classi) e le associazioni sportive (100a calcio), un gruppo scout e altre attività pomeridiane di doposcuola e formazione".