Operaio travolto e ucciso da un furgone in un cantiere sulla tangenziale di Bologna

Operaio ucciso sul lavoro in un cantiere e altre due persone rimaste ferite. È il grave bilancio di quanto avvenuto in un incidente sulla tangenziale di Bologna tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 4 via del Triumvirato verso la A14 Bologna-Taranto, a causa di un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 4+400, in corrispondenza di un cantiere in fase di rimozione correttamente segnalato. La dinamica, informa Autostrade per l'Italia in una nota, e' ancora al vaglio della Polizia stradale. Da una prima ricostruzione risulterebbe che un furgone ha investito un Operaio di una ditta esterna e, per questo, ha perso la vita.

