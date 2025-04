Ilfattoquotidiano.it - “Le vostre offese mi lasciano senza parole. Il mio rapporto con Antonello Fassari era intimo”: Alessandra Mastronardi assente al funerale respinge le critiche

In molti hanno notato che mancavaai funerali dell’attore, che si sono tenuti l’8 marzo.è morto il 5 marzo all’età di 72 anni dopo una lunga malattia. Una folla gremita di amici e parenti commossi nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo a Roma per dare l’ultimo saluto. Tra questi seduti tra le file della Chiesa Claudio Amendola, Max Tortora e Ricky Memphis. Era presente anche Giovanni Grasso, portavoce del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.L’attrice non ci sta e ha voluto dire la sua sui social: “I vostri commenti offensivi in merito alla mia asad undi una persona a me molta cara, con la quale avevo un meraviglioso, chiedendo addirittura una spiegazione, mi. Il miocone con ogni singolo membro del cast è una cosa di esclusiva intimità”.