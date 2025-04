Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon prende a pugni Carter per vendicare Hope e il suo onore!

Leggi su Comingsoon.it

Ledici rivelano cheha deciso dil'di. Lo Sharpe si è presentato alla Forrester e ha picchiato il Walton. Tra i due sarebbe scoppiato il caos se non fosse stato per. Scopriamo insieme cos'è successo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.