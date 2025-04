Turismo in Puglia 20 milioni di presenze nel 2024

Puglia. Nel 2024 le presenze "hanno superato i 20 milioni. Un dato assolutamente importante se si pensa che il 40% di queste presenze si registrano in mesi non estivi e che oltre il 41% è caratterizzato da flussi stranieri", dichiara Gianfranco Lopane, assessore al Turismo Regione Puglia partecipando alla 57esima edizione di Vinitaly.

Flussi turistici nell'anno 2024: in Puglia oltre 20 milioni di presenze. Turismo in Puglia, crescono tutte le province: oltre 20 milioni di presenze, flussi internazionali aumentati del 22%. Puglia regina del turismo, 20 milioni di presenze nel 2024: "Bari fra le mete più visitate". Puglia, boom nel 2024: oltre 20 milioni di presenze e +22% di flussi internazionali. Cresce il turismo in Puglia: quasi 21 milioni di presenze nel 2024.

Turismo, in Puglia 20 milioni di presenze nel 2024 - Gianfranco Lopane, assessore al Turismo Regione Puglia, alla 57esima edizione di Vinitaly, 'Il 40% di queste presenze si registrano in mesi non estivi' ... (msn.com)

Turismo, in Puglia percorsi esperienziali: dall’olio ai vitigni autoctoni - (Adnkronos) – Se nel 2024 le performance turistiche per la Puglia sono state eccellenti, con oltre 20 milioni di presenze, è anche merito dell’enogastronomia che rappresenta la seconda motivazione di ... (msn.com)

