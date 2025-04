Atleti fate attenzione | un terzo degli integratori sportivi contiene sostanze proibite dalla Wada | i risultati dello studio australiano

terzo degli integratori sportivi non certificati contiene sostanze proibite dalla Wada (l’Agenzia mondiale antidoping) e quindi considerate doping. “Se sei un atleta professionista (d’élite), fai attenzione”. Secondo un’indagine commissionata da Sport Integrity Australia e condotta da Human and Supplements Testing Australia, infatti, su 200 diversi tipi di prodotti testati – pensati “per bruciare i grassi, bruciare i muscoli o come pre–allenamento” – il 35% è “particolarmente rischioso”. Molte di queste sostanze vietate contenute negli integratori, inoltre, non sono riportate ed elencate su etichette e siti online: omissioni e dimenticanze che rendono il rischio di risultare positivi ancora più elevato. Dunque, c’è ben poco di cui fidarsi.I risultati dell’indagine“Un atleta che acquista online un prodotto non certificato ha una probabilità su tre che il prodotto contenga una sostanza proibita dalla Wada”. Ilfattoquotidiano.it - “Atleti, fate attenzione: un terzo degli integratori sportivi contiene sostanze proibite dalla Wada”: i risultati dello studio australiano Leggi su Ilfattoquotidiano.it Unnon certificati(l’Agenzia mondiale antidoping) e quindi considerate doping. “Se sei un atleta professionista (d’élite), fai”. Secondo un’indagine commissionata da Sport Integrity Australia e condotta da Human and Supplements Testing Australia, infatti, su 200 diversi tipi di prodotti testati – pensati “per bruciare i grassi, bruciare i muscoli o come pre–allenamento” – il 35% è “particolarmente rischioso”. Molte di questevietate contenute negli, inoltre, non sono riportate ed elencate su etichette e siti online: omissioni e dimenticanze che rendono il rischio di risultare positivi ancora più elevato. Dunque, c’è ben poco di cui fidarsi.Idell’indagine“Un atleta che acquista online un prodotto non certificato ha una probabilità su tre che il prodotto contenga una sostanza proibita”.

