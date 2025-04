Oasport.it - Shock America’s Cup: Ineos Britannia si ritira! Decisiva la scissione con Ben Ainslie

Leggi su Oasport.it

Incredibile ma vero.sie non prenderà parte alla 38ma edizione della Coppa America, in programma nel 2027 in una sede ancora da definire. Il sodalizio britannico di Sir Jim Ratcliffe, sconfitto per 7-2 da Emirates Team New Zealand a Barcellona nell’Cup 2024 dopo aver battuto Luna Rossa nella finale di Louis Vuitton Cup, non si presenterà al via della Challenger Selection Series con in palio la possibilità di sfidare i kiwi per la Vecchia Brocca.lacon l’ex skipper Ben(indicato poi come Challenger of Record con Athena Racing), come si evince dal comunicato del team inglese: “annuncia di averto la propria intenzione di partecipare alla prossimaCup. La decisione è stata presa dopo una lunga trattativa con Athena Racing Ltd a seguito della conclusione della 37maCup a Barcellona.