Domato incendio a Caivano Carabinieri a lavoro su cause rogo

Domato l'incendio divampato ieri in una industria chimica della zona Asi di Pascarola nel Comune di Caivano (Napoli) che ha prodotto un'alta e distesa nube di fumo e ha determinato, tra l'altro, la chiusura oggi dei parchi e delle scuole in alcuni Comuni, tra i quali quello di Acerra.I Carabinieri della Compagnia di Caivano sono al lavoro per ricostruire l'origine del rogo.

