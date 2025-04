MotoGP GP Qatar 2025 A Lusail nuovo atto del Triello fra Bagnaia e i fratelli Marquez

Qatar, quarto atto del Mondiale MotoGP, si terrà domenica 13 aprile. Sarà una nuova tappa del ‘Triello’ per l’Iride tra Francesco Bagnaia e i fratelli Marquez. Curiosamente, Alex si trova in testa alla classifica generale pur senza aver ancora vinto una gara, sia essa dimezzata o intera!Sempre secondo, il catalano del Team Gresini. Però, tanto gli basta per guidare la graduatoria assoluta con un vantaggio di 1 punto sull’hermano mayor e di 11 lunghezze su Pecco. Chiaramente, su questa dinamica influiscono il numero di gare ridotto e la caduta patita da El Trueno de Cervera ad Austin.Proprio il capitombolo del veterano spagnolo ha dato un po’ di brio a un Mondiale viceversa monotono. Aveva vinto sempre, Marc, prima di finire a terra in Texas. Ne ha approfittato al meglio il piemontese, che con il successo al CotA ha risollevato le proprie quotazioni nella caccia al terzo titolo della carriera. Oasport.it - MotoGP, GP Qatar 2025. A Lusail nuovo atto del Triello fra Bagnaia e i fratelli Marquez Leggi su Oasport.it Il Gran Premio del, quartodel Mondiale, si terrà domenica 13 aprile. Sarà una nuova tappa del ‘’ per l’Iride tra Francescoe i. Curiosamente, Alex si trova in testa alla classifica generale pur senza aver ancora vinto una gara, sia essa dimezzata o intera!Sempre secondo, il catalano del Team Gresini. Però, tanto gli basta per guidare la graduatoria assoluta con un vantaggio di 1 punto sull’hermano mayor e di 11 lunghezze su Pecco. Chiaramente, su questa dinamica influiscono il numero di gare ridotto e la caduta patita da El Trueno de Cervera ad Austin.Proprio il capitombolo del veterano spagnolo ha dato un po’ di brio a un Mondiale viceversa monotono. Aveva vinto sempre, Marc, prima di finire a terra in Texas. Ne ha approfittato al meglio il piemontese, che con il successo al CotA ha risollevato le proprie quotazioni nella caccia al terzo titolo della carriera.

