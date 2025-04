.com - ADRIANA torna con “Stile” – fuori l’11 aprile il nuovo singolo per INRI Records

Dopo l'annuncio a sorpresa durante l'Fest al Detune di Milano, è pronta a far tremare la scena urban con "", il suo ovunque venerdì 11 2025. Prodotto da Dade, Tokyo e Plagio, il brano rappresenta un inno alla libertà di essere se stessi, al di là delle maschere e delle mode. "In un sistema che ci vuole omologati sto con i disperati ai lati delle strade come nosferati" Così apre le danze in "", con versi che sono vere e proprie dichiarazioni di intenti. In un mondo in cui l'apparenza è spesso scambiata per valore, sposta il focus sull'identità, sulla forza di essere coerenti con se stessi.