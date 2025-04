Ilnapolista.it - Ranieri: «Ho proposto 3-4 allenatori, siamo molto vicini alla scelta. Io più fortunato che bravo? È vero»

Leggi su Ilnapolista.it

L’intervista di Claudio, tecnico della Roma, rilasciata al Messaggero.: «Ho3-4»Quando ha rimesso piede a Trigoria pensava che dopo 3 mesi sarebbe stato dov’è adesso?«Dopo una settimana ho pensato che l’avrei rimessa a posto. Dentro di me lo sapevo ma non ci pensavo. La squadra mi dà tutto. Se non trovo il feeling, non va. E’ stato facile trovarlo».La rincorsa rischia di trasformarsi in delusione se non raggiunge la Champions?«Ma è bello starci. Un signore incrociato per strada mi ha detto “grazie per averci ridato dignità”. Non c’è complimento migliore. Abbiamo rimesso la Roma dove deve stare e dove i Friedkin vogliono che stia, lassù: una volta si lotta per la Champions, una per lo scudetto, questo ha chiesto la proprietà.