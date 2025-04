Acquisti tax free Italia prima in Europa | ecco chi spende di più

free. Si tratta degli Acquisti che si fanno nei negozi presenti negli aeroporti, dove è possibile comprare merci senza tasse, quindi a prezzi solitamente vantaggiosi. Precisamente, ai viaggiatori viene permesso di recuperare, passando attraverso la dogana, l'Iva pagata sugli Acquisti effettuati all'interno del Paese in cui hanno soggiornato. L’indagine realizzata da Deloitte Global Blue ha presentato il report “Trend&Insight 2025” sul turismo e il retail in Italia, realizzato da Deloitte. Dai dati si evince che il tasso di crescita annuale 2019-2024 è a favore del mercato dello shopping tax free, con +8,5% rispetto al luxury +5%. In particolare nel ’24 il mercato del lusso ha frenato mentre il tax free è cresciuto in maniera rilevante, anche grazie all'aumento del 13% dei viaggiatori, e all’incremento dei negozi, saliti del 29%. Quotidiano.net - Acquisti tax free, Italia prima in Europa: ecco chi spende di più Leggi su Quotidiano.net Roma, 10 aprile 2025 – E’ una delle tappe immancabili di ogni viaggio in aereo, anche perché obbligata dal tragitto che porta all’imbarco: lo shopping tax. Si tratta degliche si fanno nei negozi presenti negli aeroporti, dove è possibile comprare merci senza tasse, quindi a prezzi solitamente vantaggiosi. Precisamente, ai viaggiatori viene permesso di recuperare, passando attraverso la dogana, l'Iva pagata suglieffettuati all'interno del Paese in cui hanno soggiornato. L’indagine realizzata da Deloitte Global Blue ha presentato il report “Trend&Insight 2025” sul turismo e il retail in, realizzato da Deloitte. Dai dati si evince che il tasso di crescita annuale 2019-2024 è a favore del mercato dello shopping tax, con +8,5% rispetto al luxury +5%. In particolare nel ’24 il mercato del lusso ha frenato mentre il taxè cresciuto in maniera rilevante, anche grazie all'aumento del 13% dei viaggiatori, e all’incremento dei negozi, saliti del 29%.

Acquisti tax free, Italia prima in Europa: ecco chi spende di più - Con l’aumento dei viaggi cresce anche la spesa nei negozi aeroportuali, dove è possibile comprare merci senza tasse. Il report “Trend&Insight 2025” ... (quotidiano.net)

Italia regina indiscussa del ‘tax free’ shopping europeo - Secondo i dati raccolti da Global Blue, a trainare il mercato nel Bel Paese sono, in primis, i turisti americani e i viaggiatori Hnwi (High net worth ... (repubblica.it)

L’Italia è la prima destinazione in Europa per il tax free shopping dei visitatori extra Ue - L'Italia è una delle mete preferite dai turisti di tutto il mondo per gli acquisti, la prima in Europa, grazie alla spesa tax free dei cittadini extra ... (fanpage.it)