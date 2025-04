Addio a Valentina Tomada l’attrice de Il Paradiso delle Signore morta a 55 anni

Paradiso delle Signore: l’attrice Emanuela Grimalda ha infatti reso nota la morte di Valentina Tomada, attrice che nella fiction Rai ha interpretato Palma Rizzo per una stagione. Vi raccomandiamo. Morto a 30 anni Andrea Savorelli, attore de Il Paradiso delle Signore Il giovane attore è scomparso lo scorso mese per cause non ancora note. A darne notizia la sorella, con un post social. Grimalda, collega della 55enne, ha scritto sui social un messaggio molto toccante: “Non è possibile Valentina! Tutto quello che avremmo potuto e non sarà. News.robadadonne.it - Addio a Valentina Tomada, l’attrice de Il Paradiso delle Signore morta a 55 anni Leggi su News.robadadonne.it A distanza di poche ore dalla notizia della morte del giovane Andrea Savorelli, e a meno di un mese dalla scomparsa di Pietro Genuardi, un altro grave lutto colpisce il cast de IlEmanuela Grimalda ha infatti reso nota la morte di, attrice che nella fiction Rai ha interpretato Palma Rizzo per una stagione. Vi raccomandiamo. Morto a 30Andrea Savorelli, attore de IlIl giovane attore è scomparso lo scorso mese per cause non ancora note. A darne notizia la sorella, con un post social. Grimalda, collega della 55enne, ha scritto sui social un messaggio molto toccante: “Non è possibile! Tutto quello che avremmo potuto e non sarà.

