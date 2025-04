AbbVie ok Ue a upadacitinib per arterite a cellule giganti

upadacitinib (15 mg 1 volta al giorno) per il trattamento dei pazienti adulti con arterite a cellule giganti (Acg o Gca). Si tratta del primo e unico Jak-inibitore orale autorizzato in Europa per il trattamento dei pazienti adulti con Acg. Lo comunica AbbVie in una nota. L'arterite a cellule . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – La Commissione europea ha approvato(15 mg 1 volta al giorno) per il trattamento dei pazienti adulti con(Acg o Gca). Si tratta del primo e unico Jak-inibitore orale autorizzato in Europa per il trattamento dei pazienti adulti con Acg. Lo comunicain una nota. L'

