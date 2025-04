Ilfoglio.it - Gran rimbalzo delle borse europee e mondiali dopo la tregua sui dazi. Ma quanto durerà?

Ildi stamattina – con il Ftse Mib che guadagna il 6-7 per cento in apertura di contrattazioni in linea con gli altri listini – e il forte recuperoasiatiche stanotte sulla scia dell’impennata di Wall Street, dice che gli investitori hanno interpretato ladi 90 giorni suireciproci (tranne che per la Cina) come una capitolazione di Trump davanti al tracollo degli indici dei giorni scorsi. E, in effetti, potrebbe anche essere, considerato da tempo gira tra gli operatori finanziari la teoria che il presidente americano, considerato sensibile ai corsi azionari, non avrebbe osato andare oltre una certa ‘soglia di dolore’ di Wall Street. Ma la ragione principale per cui la Casa Bianca è scesa a più miti consigli sulle tariffe – minimizzando, tra l’altro, l’effetto dei suoi annunci (della serie “Non sapevamo avremmo avuto tale impatto”) è stata probabilmente l’attacco al debito pubblico americano che si è consumato nella notte tra martedi e mercoledì scorso.