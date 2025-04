Robadadonne.it - Malalai Joya e quelle madri che possono solo aspettare che i loro figli muoiano

Nel 2007, la BBC l’ha definita “la donna più coraggiosa dell’Afghanistan”. E, nonostante, siano trascorsi quasi vent’anni, si può affermare che sia ancora così.è, infatti, l’emblema per eccellenza della forza, del coraggio e della lotta contro i potenti e i “signori della guerra”, che l’attivista continua a contrastare anche a chilometri di distanza dalla sua terra natia, in una sorta di esilio (in)volontario in Spagna.Ecco la sua storia, la sua vita e le sue battaglie. Vi raccomandiamo. "Far studiare le femmine è inutile": il diritto negato dell'istruzione femminile Ancora oggi l'istruzione rappresenta in molti Paesi un diritto negato per le bambine, risultato di una discriminazione di genere che affonda le sue.