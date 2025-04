Pagamenti con carta di credito è obbligatorio richiedere il CIG? I casi di tracciabilità attenuata

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia amministrativa e contabile, possono utilizzare carte di credito istituzionali per effettuare Pagamenti legati all'attività scolastica, come acquisti online, iscrizioni a piattaforme, prenotazioni o piccole spese operative. L'utilizzo della carta di credito è ammesso purché siano rispettati i principi di tracciabilità, trasparenza e rendicontazione, come previsto dalla normativa vigente.

