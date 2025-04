Tvzap.it - Filippo Turetta, interviene Giulia Bongiorno: “Sentenza sbagliata”

Leggi su Tvzap.it

La recentesul caso, condannato all’ergastolo per l’omicidio diCecchettin, ha acceso il dibattito sull’assenza dell’aggravante della crudeltà. A esprimersi è, avvocata penalista, presidente della Commissione Giustizia del Senato e fondatrice dell’Onlus Doppia Difesa.ha fatto il punto sulla. Le sue affermazioni hanno scatenato la polemica. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Papa Francesco e la foto con Carlo e Camilla, tutti notano un dettaglio in particolareLeggi anche: Auto precipita per 40 metri da un ponte in costruzione: come è successo (VIDEO): “”“Non mi convince affatto la motivazione addotta per escludere l’aggravante della crudeltà”, ha dichiarato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.