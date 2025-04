Frankenjet pronto In servizio il primo caccia stealth ‘riciclato’ da due F-35A incidentati

primo caccia stealth 'riciclato' è entrato in servizio e pronto al combattimento. Dopo quasi due anni di riparazioni è nato il jet chiamato scherzosamente dall'aeronautica militare "Frankenjet" (O "Franken-bird" sul sito della sua unità 388° Fighter Wing), perché composto dalle parti di due F-35 distrutti in incidenti, ne dà notizia la Cnn citando un rapporto dell'F-35 Joint Program Office (JPO) dell'esercito Due caccia F-35A danneggiati Una parte del caccia Frankenstein è stata presa dai resti di un F-35A a cui esplose il motore decollando dalla base Eglin della Florida nel 2004, e che riportò per le fiamme sviluppatesi danni irreparabili nella parte posteriore del velivolo. Il resto è di un altro F-35A che aveva danneggiato pesantemente il muso (Si era rotto il carrello d'atterraggio) nel 2020 toccando terra alla Hill Air Force Base nello Utah.

