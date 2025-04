Liberoquotidiano.it - "Non ascoltarli": Luxuria, il messaggio a Veronica Gentili

Siamo a La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1. E nella puntata di mercoledì 9 aprile ecco che la conduttrice ha accolto in studio Vladimir, il tutto per un'intervista che si è rivelata piena di spunti interessanti. Tra le varie tematiche affrontate, è emersa anche la notizia che Mediaset ha scelto di affidare la conduzione de L'Isola dei famosi, che lo scorso anno era stato nelle mani proprio di, alla giornalista. La Balivo, incuriosita dalla decisione, ha chiesto alla sua ospite cosa ne pensasse: “Cosa vogliamo dirle?”. La risposta diè stata chiara, positiva, insomma un augurio incondizionato: “Veramente un in bocca al lupo sincero. Sono contenta che faccia lei il reality show perché penso sia adattissima. L'ho conosciuta perché sono stata pure ospite delle sue trasmissioni”.