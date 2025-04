Quotidiano.net - Cina risponde ai dazi USA di Trump con contromisure per la sovranità e sicurezza

Leggi su Quotidiano.net

Gli Stati Uniti stanno imponendo "in modo arbitrario" e la"si oppone con decisione e non accetterà mai un comportamento così autoritario e prepotente", dopo iportati al 125% da Donaldsul made in China. Il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, ha detto che l'adozione dinecessarie per contrastare le azioni prepotenti degli Usa non significa solo tutelare la nostra, la nostrae i nostri interessi di sviluppo, ma anche sostenere equità e giustizia internazionali", ha aggiunto Lin, nel giorno dell'entrata in vigore dei controcinesi all'84% a carico dei beni Usa.