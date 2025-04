L' installazione alla Statale ambisce a essere un manifesto per il risveglio di una maggiore attenzione alla sostenibilità

Milano, 9 apr. (askanews) – Whirlpool partecipa al Fuorisalone della Design Week con l'installazione "Horizon Awakening", che ambisce a essere un manifesto per il risveglio di una maggiore attenzione alla sostenibilità. "Vuole creare – ha detto ad askanews Michela Lucchesini, Marketing & Brand Director Beko Italy a proposito dell'installazione – una sorta di risveglio di una consapevolezza ecosostenibile per cambiare un po' il comportamento delle persone. Whirlpool, oltre a fare degli elettrodomestici avanzati e che guardano al futuro, all'orizzonte, da qui il nome Horizon, affianca il consumatore anche nella gestione consapevole delle risorse". Lo spazio nel chiostro della Statale vuole essere un luogo che incarna la visione del gruppo: un futuro in cui design e sostenibilità non siano due mondi separati, ma due facce della stessa medaglia.

