Palamara | Indulto e amnistia? Sì l’importante è che ci sia equilibrio

In un momento delicato come questo il tema della giustizia è molto importante e l’ex magistrato spiega la sua opinioneUna riforma che si deve fare. Costi quel che costi. Il tema della giustizia è importante e delicato in un paese come l’Italia che cerca di trovare equilibri sull’argomento da talmente troppi anni che alla fine nessuno tocca nulla. E’ quello che sostiene da anni l’ex magistrato Lucache su questo argomento è uno dei pochi, se non l’unico che da sempre, sin da quando era in magistratura, che spinge per riformare la giustizia.: “? Sì,è che ci sia” (Ansa Foto) Cityrumors.it“Riformare la giustizia? Devo dire che la storia ci insegna ogni volta che se ne parla sistematicamente si materializza uno schieramento che, coinvolgendo la parte più politicizzata della magistratura associata e gli organi di informazione di riferimento, lavora e quasi mira ad impedire qualsiasi voglia di cambiare” dice Lucache spinge da tempo per una riforma totale e soprattutto di una magistratura che sia indipendente senza che ci siano correnti politiche o altro.