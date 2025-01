Liberoquotidiano.it - "Mi sono pagata gran parte della campagna": il video clamoroso che sbugiarda la Todde | Guarda

Prova a rilanciare la PresidenteSardegna Alessandra, dopo la pronuncia del Collegio Regionale di Garanzia elettorale che ha dichiarato la sua decadenza da consigliera, cui poi seguirebbe anche quella da guidaGiunta e di conseguenza si dovrebbe tornare al voto. Pronuncia, scriviamo per chi non avesse seguito la prima puntata, che è ricorribile al tribunale ordinario e che in ogni caso dovrebbe passare attraverso i voti del Consiglio. Tuttavia, è uno scossone sul piano politico in una maggioranza di sinistra già solcata dalle difficoltà. E proprio sul versante politico ha posto l'accento, Alessandra, in una conferenza stampa dove ha provato a reagire. «Ho sentito Conte e Schlein» ha detto l'esponente pentastellata «chiaramente ho il supportomia forza politica e di tutte le forze politichemia maggioranza, che ovviamente stanno lavorando per sostenermi.