Ilfattoquotidiano.it - Il decalogo Iss per il nuovo anno prevede meno smartphone e felicità

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non c’è momento migliore dell’inizio dell’per rimettersi in sesto e adottare abitudini che ci facciano stare bene, dentro e fuori. L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha pubblicato un vero e proprio “del benessere” per il 2025, con consigli che spaziano dall’alimentazione ai comportamenti più sostenibili.Prima di tutto, chi non si è mai sentito un po’ “troppo connesso”? Ormai il cellulare sembra un prolungamento del braccio, eppure spegnerlo, aldurante i pasti o prima di andare a letto, può aiutare a recuperare momenti di autentica intimità. Inoltre, riduce stress e ansie inutili, regalando più tempo per noi stessi e per le nostre relazioni.A seguire, l’ISS consiglia di abbassare (o eliminare) gli alcolici. Se dopo le feste ti sei accorto che i brindisi hlasciato qualche “regalino” in più sulla bilancia, sappi che rinunciare al bicchiere di vino quotidiano non solo aiuta a smaltire calorie, ma fa bene anche al fegato.