Ilveggente.it - I pronostici di domenica 5 gennaio: Serie A, Premier League, Ligue 1

Leggi su Ilveggente.it

di: in campoA,1 e altri campionati come la Super Lig turca.I piatti forti di questa primadel 2025 sono Roma-Lazio inA e Liverpool-Manchester United in. Il derby capitolino si preannuncia scoppiettante: i giallorossi vogliono provare a dare almeno una gioia ai tifosi in una stagione fin qui deludente, mentre i biancocelesti sono in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions. Sfida da gol in cui anche la tensione e i cartellini gialli e chissà rossi non dovrebbero mancare.IdiA,1 (LaPresse) – IlVeggente.it Meno equilibrata, almeno sulla carta, la sfida tra Liverpool e Manchester United. I Reds sono in testa al campionato e stanno schiacciando tutti gli avversari sul loro cammino, i Red Devils invece nonostante l’arrivo di Amorim al posto di Ten Hag non sono riusciti a svoltare e anzi gli ultimi risultati sono stati ancora più deludenti.