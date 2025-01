Ilrestodelcarlino.it - Falconara si mangia le mani. Raggiunta da Pescara nel finale

Finisce 2-2 con tanto spettacolo il derby dell’Adriatico trae Okasa. Delfine avanti, falchette in rimonta e riprese a 35” dal triplice fischio. Partita che si apre con due squadre costrette a fare i conti con le assenze: l’Okasasenza Ferrara, fermata dalla squalifica, mentre ildeve rinunciare a Belli, fuori per infortunio. Il primo squillo è delle padrone di casa, con Taty che impegna seriamente Sestari, brava a respingere il tiro. Sul fronte opposto, Mascia risponde presente bloccando le conclusioni pericolose di Pereira e Ballardin. Tra le protagoniste in campo c’è anche il portiere dell’Okasa, Sestari, che non si limita al lavoro difensivo ma si spinge in avanti, creando scompiglio con tiri insidiosi dalla distanza. Il match si accende con una sfida tra ex: ilsblocca il risultato grazie a Pato, servita magistralmente da Taty, che sfrutta un errore in ripartenza delle Citizens.