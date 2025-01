Lanazione.it - Da Careggi all’Antartide, l’avventura del dottor Santoro: “Qui è estremo, ma bellissimo”

Firenze, 5 gennaio 2025 – Dalla sala operatoria dialla base scientifica italiana in Antartide è un attimo, si fa per dire. La missione di Giampaolo, medico chirurgo otorinolaringoiatra, nell’ultimo periodo lo ha portato tra i ghiacciai, 12 ore in avanti. Nato in Puglia, laureato a Siena, residente a Firenze, ha iniziato il nuovo anno nella stazione Mario Zucchelli al Polo Sud, dove rimarrà fino a febbraio, e tutto per un annuncio sentito alla radio a fine estate scorsa. “Cercavano un medico per la gestione delle emergenze/urgenze, che fosse ’disposto a operare in condizioni estreme e con scarsi mezzi’, questo mi ha incuriosito”. Ha dovuto fare una preparazione particolare? “Ho fatto delle lezioni teoriche. Dal tipo di abbigliamento, banalmente, al tipo di ambiente, alla legislazione, al come gestire la sicurezza e le criticità.