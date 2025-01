Sport.quotidiano.net - Entrambi 18enni, sono difensori. Il mercato chiude: 7 partenze e 5 arrivi. Due innesti: Valmori e Falasca

Due nuovi elementi a completare la rosa del Forlì. Ieri mister Alessandro Miramari ha reso noto l’arrivo in biancorosso di due ‘under’classe 2006. Si tratta di Matteoe Marco. Il difensore– all’occorrenza anche centrocampista centrale – è nato a Cesena e in questa stagione ha disputato due gare con la Primavera del Cavalluccio (anno scorso, 11 presenze e 1 gol). Marco, scuola Roma e nato nella capitale, arriva dal Grosseto, secondo in classifica nel girone E della serie D dietro al Livorno, dove ha giocato tre partite nel ruolo di terzino sinistro. Nel suo percorso sportivo le esperienze nei settori giovanili di Lodigiani e Perugia. Con questi ultimi dueildel Forlì dovrebbe essere concluso. Cinque i nuovi: oltre all’attaccante Michele Trombetta (dalla Giana Erminio in C), il portiere Edoardo Colombo (nazionale San Marino), il centrocampista Luca Lombardi (Pineto, serie C).