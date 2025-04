Lo show segreto di Sangiovanni per il suo ritorno dopo il buio | Ho perso me stesso e poi l’ho ritrovato

Leggi su Open.online

«Grazie per essere qui e per aver aspettato tutto questo tempo».– un annol’annuncio di una pausa per recuperare le energie «fisiche e mentali» venute menoil Festival di Sanremo del 2024 – torna alla musica. Lo fa con un passettino, un mini live in un giardino nel cuore di Trastevere per quei 50 fan che prima di tutti sono riusciti a prenotare il proprio posto gratuito su Dice. Uno spazio su un prato con un tappeto: un’atmosfera molto intima, sicura, probabilmente quello che ci voleva per rientrare., vicentino classe 2003, annuncia che un nuovo disco è già pronto e i 50 fan presenti hanno anche avuto la possibilità di ascoltare qualche brano in anticipo, uno di questi, Forever Young, come riporta Il Messaggero, dice «Homee poi», cosa che l’intera discografia italiana si augurava, infatti il suo messaggio sui social in cui si mostrava finalmente in forma è stato salutato da una marea di cuori di importanti artisti italiani: da Marco Mengoni a Madame, da Jovanotti ad Ariete, da Giuliano Sangiorgi a Rosa Chemical, Mr.