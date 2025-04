Lanazione.it - Torna la rassegna "Nuova Primavera Musicale Sangiovannese"

Arezzo, 3 aprile 2025 –la", organizzata dall’AccademiaValdarnese sotto la direzione artistica del maestro Andrea Turini, con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno. Giunta quest’anno alla sua quinta edizione, la manifestazione propone sei appuntamenti di alto livello distribuiti nei mesi di aprile, maggio e giugno, con la lezione-concerto inaugurale in programma sabato 5 aprile e l’evento conclusivo previsto per il 21 giugno, in occasione della Festa della Musica. L'iniziativa si conferma come un'importante vetrina per la promozione dei musicisti del territorio, offrendo spazio ai giovani talenti e presentando artisti di consolidata fama nazionale e internazionale. "Salutiamo l’arrivo dellae della bella stagione – dichiarano il sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi, e l'assessore alla cultura, Fabio Franchi – con lagiunta quest’anno alla quinta edizione, organizzata dall’AccademiaValdarnese.