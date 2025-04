La nuova frontiera della bellezza | prevenire l' invecchiamento prima che inizi

Leggi su Liberoquotidiano.it

Negli ultimi anni lanon è più solo legata alla correzione dei segni del tempo, ma alla loro prevenzione. Grazie ai progressichirurgia e medicina estetica oggi è possibile contrastare l'cutaneoche si manifesti. Inoltre routine skincare avanzate, protezione solare, antiossidanti, biorivitalizzazione e uno stile di vita sano giocano un ruolo chiave per mantenere la pelle giovane a lungo. L'approccio preventivo si estende anche alla nutrizione e alla gestione dello stress, fondamentali per un aspetto fresco e luminoso. In questo scenario, ladiventa un progetto a lungo termine, basato sulla cura costante e consapevole. Nel mondochirurgia e medicina estetica, la prevenzione sembra essere la chiave per unpiù armonioso. Secondo il Dr.