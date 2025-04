Latuafonte.com - Lulù Selassié condannata: finisce in carcere? Cosa le succede ora

Ultimo aggiornamento 3 Aprile 2025 12:45 pm by RedazioneAlla fine il giudice ha dato ragione a Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailéè stataa 1 anno e 8 mesi per stalking. La decisione presa dal Gup di Roma proprio oggi, giovedì 3 aprile 2025, vede l’ex gieffina colpevole e accusata di averlo perseguitato per mesi. Tra i due era nata una relazione, già all’epoca giudicata da molti tossica, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Poco dopo la fine del reality show, la storia d’amore era giunta al termine. Ma, secondo quanto riporta la denuncia di Bortuzzo e la decisione del giudice,non avrebbe mai accettato questo addio al punto di intraprendere una strada pericolosa. Ora lafinirà in?Manuel Bortuzzo vince contro, che viene: va in prigione?Leggi anche: The Couple: come funziona, televoto, diretta h24, quanto dura, castVerrà arrestata? Questa la domanda che molti fan si stanno ponendo in queste ore, avendo saputo che l’ex gieffina è stataa 1 anno e 8 mesi dal Gup di Roma.