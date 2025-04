.com - Basket Serie B Interregionale / Goldengas Senigallia, la salvezza dipende da te

Nonostante la sconfitta contro il San Paolo Ostiense, i biancorossi hanno dalla loro classifica e calendario, 3 Aprile 2025 –peccato, ma la strada per ladiretta resta in discesa, pur ora un po’ più sconnessa rispetto alla settimana scorsa.Dopo sei vittorie consecutive la squadra di coach Gian Marco Petitto sabato scorso è stata battuta a Roma dal San Paolo Ostiense nell’ottava delle dodici giornate di, seconda fase, girone Play-In Out.Match equilibrato, cheavrebbe potuto vincere: rientrati a -1 grazie a un canestro di capitan Giacomini, i biancorossi hanno avuto l’ultimo pallone per operare il sorpasso e centrare il settimo successo di fila ma hanno perso palla in un attacco gestito non nel migliore dei modi, complice la difesa locale, arrendendosi 82-81.