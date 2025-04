Internews24.com - Bayern Monaco Inter, Kompany lancia l’allarme: «Non recuperiamo nessuno»

di Redazioneha parlato verso, le dichiarazioni del tecnico dei bavaresi a pochi giorni dalla sfida di Champions LeagueIl tecnico delVincent, ieri a San Siro per Milan–, ha parlato in conferenza stampa dei tanti infortuni che hanno colpito la sua squadra verso gli impegni di Champions LeagueLE PAROLE – «Alcuni giocatori si sono allenati individualmente al chiuso. Ma normalmente i ragazzi sono disponibili. I ragazzi che non erano disponibili contro lo St. Pauli non saranno disponibili neanche contro l’Augsburg. Problemi in difesa? “Se sei creativo, potresti riuscire a usare uno degli altri giocatori lì. È importante dare la certezza che non ci sono scuse e che stiamo andando a tutto gas: non è importante chi gioca a sinistra o a destra»Inoltre, non c’era solo Mehdi Benatia, direttore sportivo del Marsiglia, a San Siro per il derby di Coppa Italia fra Milan e