Lettera43.it - Isee, da oggi il nuovo modello senza titoli di stato: come funziona e cosa cambia

Dal 3 aprile 2025 entra in vigore ilche esclude dal calcolo idi, i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale, fino a un massimo di 50 mila euro per nucleo familiare. La modifica, introdotta dal Dpcm del 14 gennaio 2025 e resa operativa dal decreto n. 75 del ministero del Lavoro e dell’Economia, aggiorna la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e le relative istruzioni.nel calcolo dell’L’aggiornamento della normativa ha un impatto significativo su diversi aspetti del calcolo dell’:Patrimonio mobiliare: l’esclusione didie strumenti finanziari postali riduce l’indicatore economico per molte famiglie.Calcolo del reddito: restano escluse dal computo alcune prestazioni percepite per disabilità e viene introdotta una detrazione fino a 7 mila euro per chi vive in affitto.