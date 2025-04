Ilfattoquotidiano.it - Perché il grafico sui dazi mostrato da Trump è fuorviante e non riflette le vere tariffe

di Cristian PalusciVisto che da ore leggo interpretazioni ai limiti della logica in merito all’inizio ufficiale della guerra commerciale di, tese per lo più a giustificare l’ingiustificabile, cercherò di riassumere quanto è accaduto in termini comprensibili anche ai non addetti ai lavori.Personalmente non ho mai avuto alcun pregiudizio verso Donalde, anzi, avevo accolto positivamente la sua elezione in ottica di una gestione più pragmatica dei vari conflitti in corso e del supporto diretto a bitcoin e all’industria delle criptovalute, di cui sono un sostenitore. Ma mi piace giudicare i fatti con oggettività e non da tifoso, visto che non siamo allo stadio.Dunque è vero che gli Stati Uniti stanno reagendo aimposte dagli altri paesi? Ed è vero che l’amministrazioneè stata così magnanima da applicare solo la metà deidovuti, secondo una presunta reciprocità? Assolutamente no.