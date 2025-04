Ilfattoquotidiano.it - “Intanto noi brindiamo agli ascolti: per una volta mi piace dirlo perché lo dicono tutti anche quando non è vero”: il graffio di Antonella Clerici

Ancora una“l’ha toccata piano” e le sue parole in apertura di “È sempre mezzogiorno”, come capita spesso, sono diventate virali in poche ore. Ogni puntata del suo cooking show viene, infatti, aperta da un breve commento su una notizia o un fatto del giorno, con la conduttrice che dice la sua, prende posizione o aggiunge un pensiero.Come ha fatto ieri, parlando della ricerca che verrà presentata al Vinitaly la prossima settimana a proposito dei vini più acquistati nel 2024 ditaliani nei supermercati. Prima ha chiesto ai telespettatori di commentare sulle pagine social indicando quale vino scelgono per fare un brindisi, poi ha aggiunto un piccoloche sta facendo parlare in queste ore. A proposito dell’intenzione di brindare, laha detto: “noi: per unamilonon è”.