Anteprima24.it - “E tu… che sport sei?”, in città giornata dedicata a tutte le discipline

Tempo di lettura: 2 minutiUn’intera mattinataallo. Il Comune di Avellino, con il Patrocinio del Coni Campania ed in collaborazione con le Delegazioni Coni di Avellino e di Salerno, e la Pro Loco Avellino, insieme alle associazioniive del Terzo settore della provincia di Avellino, ha organizzato, per il prossimo 6 aprile, una vasta gamma di iniziativeive dedicate ai più piccoli, per far conoscere e provarele.Si chiamerà “E tu. che?”. L’appuntamento avrà luogo a Corso Vittorio Emanuele, dalle ore 10 alle 13. Un momento di svago e condivisione rivolto alle famiglie ed ai più giovani, che potranno cimentarsi in una vasta gamma diive: calcio, basket, pallavolo,da combattimento e molto altro. Un’iniziativa volta ad orientare al meglio i ragazzi nel vasto ed appassionante mondo dello