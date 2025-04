Anteprima24.it - Nuova stagione, vecchi disagi sulla SS163: l’analisi di Gagliano

Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo prossimi alla partenza dellaestiva 2025 ma i problemi lungo la S.S. 163 Amalfitana, che va da Vietri sul Mare a Positano, restano sempre gli stessi”. La denuncia arriva ancora una volta dall’associazione Vittime della Strada, presieduta da Salvatoreper il quale “basta percorrere la strada costiera per verificare che a tutt’oggi ci sono rallentamenti continui per la presenza di ben 5 semafori nel tratto di strada appena indicato”.denuncia che è passato un altro anno senza risolvere le criticità della SS 163 dove solo pochi giorni fa sono iniziati lavori per la posa in opera di tubature (non si comprende bene di cosa si tratti) che determinano il restringimento della carreggiata. Inoltre, lunghi tratti di strada sono senza asfalto e per questo poco sicuri per chi la percorre: è amaro constatare che quest’anno in Costiera Amalfitana non passa nemmeno la carovana del Giro d’Italia, almeno il manto stradale sarebbe stato messo in condizioni perfette.