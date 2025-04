It.insideover.com - Serbia, anatomia di una protesta

Lasi trova da anni in una posizione geopolitica delicata, sospesa tra l’influenza occidentale dell’Unione Europea, di cui è candidata all’adesione dal 2012, e i legami storici con la Russia. Il governo, guidato dal presidente Aleksandar Vu?i? e dal suo Partito Progressista Serbo (SNS), è al potere da oltre un decennio ed è stato spesso accusato di corruzione, autoritarismo e di aver eroso le libertà democratiche, come la libertà di stampa e l’indipendenza giudiziaria. Le tensioni interne sono esplose in seguito al tragico crollo di una pensilina alla stazione ferroviaria di Novi Sad il 1° novembre 2024, che ha causato 16 morti, un evento che molti attribuiscono a negligenza e mala gestione legate a progetti infrastrutturali opachi. Questo incidente ha scatenato un’ondata di proteste che da mesi chiedono trasparenza, responsabilità e un cambiamento radicale nel modo in cui il paese è governato, culminando in una delle più grandi mobilitazioni popolari della storia recente serba, il 15 marzo scorso a Belgrado.