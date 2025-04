Tgcom24.mediaset.it - Dazi Usa in vigore, Meloni: "Se serve, immaginare risposte adeguate"

"L'introduzione dida parte degli Stati Uniti nei confronti dell'Unione europea è una misura che ritengo sbagliata e che non conviene a nessuna delle parti." Giorgia, in stretto contatto con Ursula von der Leyen, commenta a caldo sui social la notizia deidel 20% imposti da Donald Trump. Il premier ha annullato gli impegni previsti in agenda per concentrarsi sulle azioni da intraprendere. Preoccupata soprattutto per le pesanti ripercussioni sui produttori italiani. "Faremo tutto il possibile per lavorare a un accordo con gli Stati Uniti, con l'obiettivo di scongiurare - sottolinea - una guerra commerciale che inevitabilmente indebolirebbe l'Occidente a favore di altri attori globali. In ogni caso, come sempre, agiremo nell'interesse dell'Italia e della sua economia, anche confrontandoci con gli altri partner europei".