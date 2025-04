.com - Basket Serie B Interregionale / Si va verso una nuova modifica di gironi e formule

Leggi su .com

Dal 2025-26 di nuovoa 16 squadre con play-off e play-out come nella vecchia B2SENIGALLIA, 3 Aprile 2025 – Si val’ennesimadeie delledel campionato di.Secondo quanto riportato da Le Prealpina, ma come già era nell’aria da tempo, la formula delle ultime due stagioni, davvero senza senso e con molte partite ininfluenti ai fini della classifica, verrà stravolta.Dal 2025-26 ladovrebbe tornare ai classicida 16 squadre, con 30 giornate di andata e ritorno.Isarebbero 6, avendo diritto alla categoria 96 squadre.Al termine del torneo, play-off per le prime 8, retrocessione diretta per l’ultima, e play-out per le classificate dal dodicesimo al quindicesimo posto, con un’altra retrocessione.In pratica, una formula pressoché identica a quella della vecchia B2 o della B Unica soppressa due stagioni fa per ridividere la cadetteria in unasuperiore, la B Nazionale, e in una inferiore, la B, diventata però in questo modo una sorta di torneo regionale (nel girone di quest’anno, su 12 squadre, le marchigiane erano più della metà, ben 7).