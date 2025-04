Ilgiorno.it - ‘Lo spartito magico’, l’opera lirica va in scena alla galleria d’arte Dantebus

sceglie uno spazio suggestivo e inedito come ladi Firenze, a due passi dal Duomo. A rendere unico nel suo genere il debutto de “LoMagico” di Sergio Cirillo è infatti una location intima e raccolta che per l’occasione metterà inun’orchestra di cinque elementi (quartetto d'archi e pianoforte), oltre a un tenore, un soprano, due baritoni e una voce narrante. L’iniziativa rientra all’interno di un format inedito, dove l’arte delincontra l’arte di una, proprio per valorizzare, amplificare ed esaltare questa rappresentazione per un numero ristretto di ospiti, che potranno viverla quasi da protagonisti all’interno dello spettacolo. Lo spettacolo si inserisce all’interno di un calendario che prevede nella stessa giornata del 5 aprile al mattino, il vernissage di una mostra fotografica internazionale con artisti provenienti, oltre che da varie regioni italiane, anche da USA e Inghilterra e il 6 aprile la presentazione di 8 libri editi daEdizioni.